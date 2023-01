Piłkarze Ruchu Chorzów podrożeli! Zobacz na listę TOP 13 najdroższych zawodników według najnowszych wycen

Branżowy niemiecki portal Transfermakt we wrześniu 2022 roku wyceniał cały zespół Ruchu Chorzów na 1,95 mln euro, co dawało beniaminkowi ostatnie miejsce w Fortuna 1. Ligi. Wtedy drużyna trenera Jarosława Skrobacza była liderem tabeli. Obecna wartość rynkowa kadry drużyny Ruchu to już 4,25 mln euro!