Pierwsze wyjście pingwinów ze śląskiego zoo na nowy wybieg. Stado pingwinów od razu wskoczyło do dużego basenu

Pingwinki ze Śląskiego Ogrodu Zoologicznego po raz pierwszy wyszły na wybieg zewnętrzny. Niektóre nieśmiało, inne bez wahania wskoczyły do dużego basenu. Sympatyczne nieloty poznawały też skalne zakamarki wybiegu. Gdy już zoo zostanie otwarte dla zwiedzających będzie można oglądać wyczyny pingwinów zarówno na powierzchni, jak pod wodą.

Hop do wody! Pingwiny ze Śląskiego Ogrodu Zoologicznego wyszły na wybieg W Ślaskim Ogrodzie Zoologicznym zamieszkało stado pingwinów Humboldta. We wtorek, 28 kwietnia pingwiny po raz pierwszy wyszły na wybieg zewnętrzny. Do tej pory te sympatyczne nieloty przebywały w sąsiadującym z wybiegiem budynku z małym basenem. Dopiero, gdy zrobiło się cieplej, te sympatycznie nieloty mogły wskoczyć do przestronnego basenu zewnętrznego.

Pingwiny poznały swój wybieg zewnętrzny. Ich opiekunowie ze śląskiego zoo obawiali się reakcji nielotów na nowe otoczenie, ale obawy te były zbędne. Pingwiny od razu polubiły nowy wybieg. Niektóry bez wahania wskoczyły do wody. Inne rozglądały się dookoła poznając nowy teren.

Przypomnijmy, że budowa nowego obiektu dla pingwinów zakończyła się w listopadzie 2019 roku. Inwestycja w sumie kosztowała ponad 5 mln złotych. Obiekt powstał na dotychczasowym wybiegu nosorożców, w sąsiedztwie budynku małpiarni. W skład obiektu wchodzi budynek z zapleczem gospodarczym oraz basenem zewnętrznym o pojemności 220 metrów sześciennych.

Zwiedzający będą mogli obserwować zwierzęta pośród skał i zakamarków oraz pod wodą. Skalne zakamarki pingwiny będą mogły traktować, jak swoje gniazda, w których będą mogły wysiadywać jaja. Ponadto, będzie można oglądać ptaki pod wodą. Wystarczy zejść po schodach w miejsce, gdzie przez szybę będzie można oglądać pływające w basenie pingwiny.

Obecnie Śląski Ogród Zoologiczny jest zamknięty dla zwiedzających. Kiedy zostanie otwarty? Nie ma jeszcze konkretnych dat. Powrót pingwinów do śląskiego zoo. Ostatni raz pingwiny w Chorzowie można było zobaczyć 43 lata temu W Śląskim Ogrodzie Zoologicznym zamieszkała grupa 11 pingwinów. To pingwiny peruwiańskie. Jest to grupa rodzinna, która została wyprowadzona z jednego stada. To widać, bo osobniki trzymają się wszystkie razem. Pingwiny są w różnym wieku. Łącznie w śląskim zoo zobaczymy 4 samiczki i 7 samców, które przyjechały do Chorzowa za Słowacji. Do tej gromadki dołączyło jeszcze 6 samiczek, które na Śląsk przyjechały z Węgier. Opiekunowie liczą, że za jakiś czas to stado się powiększy i zobaczymy małe pingwinki.

Pingwiny wróciły do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego po 43 latach. Pierwsze pingwiny trafiły do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w 1963 roku. Były to trzy pingwiny Humboldta, które przypłynęły do Polski z Holandii na pokładzie PZM "Świetlik". Nieloty szybko zyskały sympatię zwiedzających i stały się ich ulubieńcami – każdego roku odwiedzało je ponad milion osób. W archiwach przetrwało niewiele informacji dotyczących obecności tego gatunku w kolekcji ogrodu. Z zachowanych danych wynika, że pingwiny można było oglądać w śląskim zoo do października 1977 roku.

Pingwiny Humboldta, nazywane również pingwinami peruwiańskimi, występują na wybrzeżach Peru i Chile. Ich naturalnym środowiskiem są morskie wybrzeża w rejonie oddziaływania zimnego prądu morskiego, zwanego Prądem Humboldta, któremu zawdzięczają swoją nazwę. Są to średniej wielkości ptaki, osiągające 56–70 cm długości ciała i wagę około 3.6-5.9 kg. Gatunek ten zagrożony jest wyginięciem. Obecnie liczebność ich populacji szacuje się na około 32 tys. osobników.