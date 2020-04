Pierwsze wyjście na wybieg małych gepardów ze śląskiego zoo. Mia i Malajka biegały po całym wybiegu. Pilnowała ich mama - samica Mambo

Mia i Malajka to dwa młode gepary ze Śląskiego Ogrodu Zoologicznego. Samiczki na świat przyszły w październiku 2019 roku, ale dopiero z początkiem kwietnia po raz pierwszy wyszły na wybieg. Do tej pory były razem z mamą w gepardziarni. Pierwsza wizyta na dworze bardzo spodobała się młodym gepardom. Dziewczyny biegały i goniły się po całym wybiegu. Ich mama - samica Mambo - cały czas je pilnowała.

- Dziewczyny mają już za sobą swój wielki dzień – pierwsze wyjście na wybieg. Oczywiście wszystko odbyło się pod czujnym okiem mamy. Cała trójka ma do dyspozycji własny wybieg zewnętrzny - informują pracownicy Śląskiego Ogrodu Zoologicznego.

Narodziny gepardów w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym. Na świat przyszła Mia i Malajka

Przypomnijmy, że gepardy w śląskim zoo przyszły na świat 3 października 2019 roku. Dla Mambo była to pierwsza ciąża w śląskim zoo. Jest to pierwsze potomstwo Ignisa - samca urodzonego w Dvur Kralowe, który w Chorzowie mieszka od 2016 roku oraz pochodzącej z Francji samicy Mambo, która do Chorzowa przyjechała z opolskiego zoo w 2017roku.