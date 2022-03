Pierwsze 60 palet z 30 tonami darów czeka na transport do Ukrainy. Miasto jest gotowe na przyjęcie uchodźców

Ludzie z Chorzowa i miast ościennych cały czas przynoszą dary do Centrum Integracji Międzypokoleniowej, gdzie trafia mnóstwo rzeczy pierwszej potrzeby, takich jak: pieluchy, ubranka dla dzieci, pampersy, środki higieny osobistej, śpiwory i karimaty.

- Ilość darów na pozytywnie zaskoczyła i wręcz przygniotła. Musieliśmy to zorganizować w sposób bardziej profesjonalny niż pierwotnie zakładaliśmy. Dzięki wsparciu chorzowskiego biznesu możemy to zrobić na terenie Prologis Park, gdzie firma ArchiDoc udostępniła pomieszczenia i wspiera nas logistycznie - tłumaczy Marcin Michalik, zastępca prezydenta Chorzowa.

To nie jest pierwszy raz, kiedy chorzowski samorząd współpracuje z miejskim biznesem przy akcjach pomocowych. Możliwości, jakimi dysponuje firma ArchiDoc, bardzo ułatwiły zadanie.

- Jak pojawił się temat w weekend, to było jasne, że się zaangażujemy. Mamy około 450 pracowników i 20 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni logistycznej, więc oczywistym było, że jej wykorzystanie będzie przydatne. Po kontakcie w niedzielę zaczęliśmy współpracę. Naszymi siłami zwozimy z różnych lokalizacji przekazane na rzecz uchodźców dary. Trafiają one do sortowni w naszym magazynie, gdzie nasi ludzie segregują rzeczy na osobne grupy: środki higieny osobistej, woda, żywność, karimaty, koce. Nie wszystko przyjeżdża zapakowane w sposób umożliwiający dalszy transport, dlatego na koniec wszystko odpowiednio zabezpieczamy - wyjaśnia Bartosz Terlecki, wiceprezes zarządu ArchDoc S.A.