Pierwsza operacja robotyczna na Śląsku. Śląskie Centrum Urologii Urovita w Chorzowie pozyskało robot chirurgiczny nowej generacji

Wielki krok naprzód. W piątek 25 lutego zakończył się pierwszy zabieg robotyczny, czyli operacja w asyście robota chirurgicznego. Takie rodzaje operacji będą finansowane w Szpitalu Urovita przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dzięki takim zabiegom można zapewnić pacjentom światowe standardy w leczeniu chorób onkologicznych.

Lek. Marcin Trzewik – urolog, operator, wykonujący zabiegi w asyście robota chirurgicznego

„Operacje w asyście robota dają między innymi bardzo duże możliwości zbliżenia obrazu pola operacyjnego, zmniejszają utratę krwi. Dla pacjenta natomiast to większy komfort operacyjny, szybszy powrót do zdrowia i do pracy. Operacje urologiczne przy asyście robota to szansa na brak problemów z nietrzymaniem moczu i życiem seksualnym”.

Robot chirurgiczny jest niezwykle precyzyjnym narzędziem w rękach lekarza, pozwalającym na wykonywanie operacji nawet w bardzo trudnych obszarach anatomicznych. Dotychczas system został z powodzeniem wykorzystany do przeprowadzenia ponad 3000 zabiegów chirurgicznych na całym świecie - teraz będzie dostępny na Śląsku.