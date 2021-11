Pierwsi artyści na Fest Festivalu już znani. Kto wystąpi w Parku Śląskim w 2022 roku?

Oficjalni organizatorzy Fest Festivalu ogłosili pierwszych wykonawców III edycji śląskiego festiwalu. Repertuar jak dotąd jest dość różnorodny. Ogłoszenie pierwszych wykonawców miało miejsce, we wtorek, 23 listopada. W sierpniu przyszłego roku, do Parku Śląskiego przyjadą: Alfa Mist, FKJ, Jungle, MK, Stromae, Woodkid, Young Leosia oraz YUNG LEAN.

Kim są przyszłoroczni wykonawcy?

Jako jeden z pierwszych artystów wystąpi Woodkid, który jest wszechstronnie utalentowanym francuskim muzykiem. Wykonawca oprócz tego, że jest kompozytorem i twórcą tekstów, to jest także cenionym filmowcem i grafikiem. W 2011 wydał swoją pierwszą EP-kę, a w 2013 pierwszy album pod tytułem „Golden Age”. Od tego momentu Woodkid należy do światowej czoło twórców popularnej muzyki eksperymentalnej.

Drugi w kolejności jest MK, czyli gwiazda muzyki house, producent muzyczny, DJ i twórca remiksów. Artysta ma na koncie ponad 500 milionów sprzedanych kawałków na całym świecie. Początki jego kariery sięgają lat 90. Jego przeróbka "Look Right Through" Stormy Queen trafiła w 2013 roku na pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów. Tuż po nim nim na ukazały się takie single jak: "Pieces Of Me", "17", "Back & Forth", które zdobyły status Platynowej Płyty.