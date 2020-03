Piękni i młodzi chorzowianie. Zdjęcia mieszkańców Chorzowa sprzed lat. Zaglądamy do starych albumów!

Piękni i młodzi chorzowianie. Zdjęcia mieszkańców Chorzowa sprzed lat. Na Facebooku popularne stało się wyzwanie ze zdjęciami z dzieciństwa. Zdjęcia na portal społecznościowy wrzucają młodzi i starsi. To świetna zabawa, ale też oderwanie od epidemii koronawirusa. Do tej zabawy dołączyli też mieszkańcy Chorzowa. Podjęli nasze wyzwanie, by na fanpage chorzow.naszemiasto.pl pokazać swoje zdjęcia z dzieciństwa lub młodości. Oto one. Sami zobaczcie.

Piękni i młodzi mieszkańcy Chorzowa. Zaglądamy do starych albumów W czasie epidemii koronowirusa każdy kto ma taką możliwość powinien zostać w domu. To dobry czas, by zrobić coś na co nie mieliśmy czasu od lat. Przykład? Sięgnijmy po stare albumy. Przypomnijmy sobie czas młodości i dzieciństwa i ważne dla nas chwile uchwycone na zdjęciach. Na fanpage chorzow.naszemiasto.pl rzuciliśmy chorzowianom wyzwanie - "Piękni i młodzi". Poprosiliśmy mieszkańców, by pokazali swoje zdjęcia z dzieciństwa i młodości. Mieszkańcy Chorzowa rzeczywiście sięgnęli po stare albumy. Dziękujemy za każde przesłane zdjęcia. Zobaczcie swoje fotografie w naszej galerii.