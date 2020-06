Piękne łąki kwietne w Parku Śląskim. W chorzowskim parku ograniczono koszenie traw

W Parku Śląskim ograniczono koszenie traw do niezbędnego minimum. Na trenie chorzowskiego parku w tym roku zobaczymy wiele łąk kwietnych i wysokiej trawy.

- Jednak ich skład jest dużo szerszy niż charakterystyczny do typowego trawnika składającego się wyłącznie z mieszanek traw – dodaje Agnieszka Bożek.

- Oczywiście część terenów była koszona jednokrotnie, inne wielokrotnie nawet sześciokrotnie. Koszenie w dużej mierze uzależnione jest od warunków atmosferycznych, które rzutują na wzrost traw. Łąka kwietna to element, który rozluźnia kompozycję zielni o naturalne elementy. Chroni też środowisko bytowe dla owadów i innych zwierząt. W tym roku Park Śląski ograniczy koszenie do miejsc, w których jest ono niezbędne - mówi Dagmara Piskorz, rzecznik prasowy Parku Śląskiego.

Nowe nasadzenia w Parku Śląskim

W Parku Śląskim przybędzie nowych roślin. Na Alei Żyrafy zaplanowano nasadzenia w postaci ozdobnych roślin sezonowych. Będą to canny, niecierpki oraz begonie. Pojawią się one w obecnym pasie kwiatowym, łącznie to prawie 15 tys. kwiatów. Dodatkowo na tej samej alei przy Fokach zasadzonych zostanie ponad 2000 begonii.

- Kolejnym miejscem, gdzie będą prowadzone nasadzenia to Aleja gen. Jerzego Ziętka. Stworzone zostaną tu koła kwiatowe złożone z begonii i canny. Łącznie 4,5 tys. kwiatów. Stacja Elka Stadion i stacja Wesołe Miasteczko, Aleja Klonowa – w tych miejscach pojawią się kolejne rośliny, głównie begonie. Te rośliny również zaplanowano posadzić przy Kręgach Tanecznych i w Byliniaku - mówi Dagmara Piskorz, rzecznik prasowy Parku Śląskiego.

W okolicach bramy głównej Śląskiego Ogrodu Zoologicznego też się sporo zmieniło. Bratki zostaną zastąpione o nasadzenia w postaci biało-czerwonych róż i innych bylin w tym samym kolorze. Kolejnym zadaniem jest obsadzenie kwiatami figur takich jak: Wiewiórka, Miś Panda, Słoń, Żaba, Serce, Kaczki.