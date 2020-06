Piękna chorzowianka walczy w eliminacjach Miss Polonia 2020 OPEN. Monika Kacprzyk z Chorzowa ma szansę na półfinał konkursu Miss Polonia

Miss Polonia 2020 OPEN. Monika Kacprzyk z Chorzowa może zostać najpiękniejsza Polką

Trwają eliminacje do Miss Polonia 2020 OPEN. Do tytułu najpiękniejszej Polki startują dziewczyny z całego kraju. Wśród nich jest Monika Kacprzyk z Chorzowa. 23-letnia chorzowianka zakwalifikowała się do grupy B OPEN i walczy o wejście do półfinału.

Głosowanie w zależności od grupy trwa do niedzieli 21 czerwca (grupa A), lub do poniedziałku, 22 czerwca do godziny 23.59 (grupa B). Monika Kacprzyk jest jedną z14 uczestniczek z Grupy B, która bierze udział w eliminacjach. Chorzowianka ma szansę, by wejść do półfinału konkursu piękności. Z każdej z grup do półfinału przechodzi od 2-4 dziewczyn oraz dodatkowo dziewczyna z największą ilością głosów SMS.

Monika Kacprzyk po raz pierwszy bierze udział w konkursie Miss Polonia. W 2019 roku, gdy studiowała w Kielcach, wzięła udział udział w konkursie Miss Województwa Świętokrzyskiego. To jednak rodowita chorzowianka. Monika Kacprzyk urodziła się w Chorzowie i tutaj mieszka.