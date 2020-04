Pełnia Różowego Księżyca na zdjęciach Internautów. Zobaczcie Różowy Księżyc w obiektywie naszych Czytelników

Nasi Internauci uchwycili to piękne zjawisko na zdjęciach. Warto zobaczyć, jak wyjątkowo prezentuje się Pełnia Różowego Księżyca na fotografiach. Niektórzy mogli się zastanawiać dlaczego Księżyc nie był rzeczywiście różowy? Nazwa - Pełnia Różowego Księżyca - wywodzi się z kultury Indian Ameryki Północnej. To oni nazwali kwietniową pełnię "Różową", od dzikich kwiatów tego koloru, które kwitły w tym czasie. Księżyc oczywiście świecił, tak jak zawsze, srebrzystym blaskiem.

w nocy z 7 na 8 kwietnia mogliśmy zobaczyć Pełnię Różowego Księżyca. To była wyjątkowa pełnia w ciągu roku, gdyż nasz naturalny satelita był na swojej orbicie najbliżej Ziemi, a dokładnie w odległości 356 907 kilometrów. Różowy Księżyc był już widoczny na niebie już w trakcie zachodu słońca. To była wyjątkowa jasna noc.

Planetarium Śląskie, w związku z tym, że musimy zostać w domach, rozpoczęło cykl publikacji pod nazwą "Niebo z balkonu". Na profilu Facebooka Planetarium Śląskiego, pracownicy dodają porady - co można ciekawego w danym tygodniu zobaczyć na niebie.

W trakcie pełni Wenus nie będzie, aż tak mocno widoczna. Jednak, gdy blask Księżyca zmaleje, będzie nawet okazja do tego, by zobaczyć, że światło Wenus potrafi rzucać cień! Co prawda, nie da się tego zobaczyć, ale da się sfotografować. W kwietniu planeta cały czas nabiera blasku, którego maksimum osiągnie 28 kwietnia.