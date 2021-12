"Parkuj właściwie. Zachowaj 1 metr od torowiska". Akcja profilaktyczna zapobiegająca wypadkom

Akcja miała charakter informacyjny

Akcja miała przede wszystkim charakter informacyjny, więc patrole głównie upominały kierowców, którzy nieodpowiednio parkowali, jak również nagradzali gadżetami tych, którzy zrobili to poprawnie. Akcja miała na celu uświadomienie kierowcom tego, jak ważne jest prawidłowe zaparkowanie pojazdu, gdzie obok miejsca parkingowego przebiegają tory tramwajowe. Problem blokady torowiska jest bardzo poważny. Trzeba również mieć na uwadze, że spowodowanie utrudnień w przejeździe innych pojazdów może skutkować narażeniem życia ludzi. Ambulans pogotowia ratunkowego, wóz straży pożarnej czy policji mogą z powodu takiego nieodpowiedzialnego zachowania kierującego nie zdążyć z pomocą. To jest aspekt, który często nie jest przewidywany przez kierujących, którzy pozostawiają swój pojazd w miejscu, gdzie jest to zabronione.

Osoby, które zablokują torowisko, muszą liczyć się z tym, iż poza wymiarem społecznym i obciążeniem finansowym ze strony tramwajowej spółki, na kierowców powodujących zatrzymanie ruchu czekają dalsze konsekwencje, mandat w wysokości 300 złotych i 1 punkt karny z tytułu niestosowania się do przepisu art. 49 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Istnieje również możliwość usunięcia z drogi takiego pojazdu, gdy ten jest pozostawiony w miejscu zabronionym i utrudnia ruch lub zagraża bezpieczeństwu w inny sposób, co wiąże się już z kosztem kilkuset złotych.