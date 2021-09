Park Śląski zdewastowany przez wandali - zobacz ZDJĘCIA. Latarnie rozbite i złamane. Kto za to odpowie?

To już kolejny taki akt wandalizmu. Nie możemy się godzić na takie zachowania! Jeśli jesteś świadkiem dewastacji w Parku, prosimy poinformuj nas o tym. – apeluje zarząd Parku Śląskiego.

Działania mające na celu poprawę oświetlenia

Jak pisze zarząd, Park Śląski zdaje sobie sprawę z naglącej potrzeby poprawy jakości oświetlenia w parku. Niestety, gdy dochodzi do aktów wandalizmu środki, które miały zostać przeznaczone na zakup kolejnych latarni, muszą być wykorzystane do naprawy starych. Dlatego zwraca się do mieszkańców z prośbą.