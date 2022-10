Park Śląski zachwyca jesienią - zobacz zdjęcia. Teraz tu jest PIĘKNIE! Zobaczcie malownicze Zielone Płuca Śląska

Park Śląski zachwyca jesienią - zobacz zdjęcia. Teraz tu jest PIĘKNIE!

To największy miejski park w Polsce i jeden z największych w Europie. Na około 600 hektarach powierzchni znajdują się m.in. wesołe miasteczko Legendia, Śląski Ogród Zoologiczny, Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny, Planetarium – Śląski Park Nauki, a to wciąż tylko część atrakcji dostępnych na terenie Parku Śląskiego. Jesienne spacery to szansa, aby poznać mniej uczęszczane miejsca. Specjalnie dla czytelników Dziennika Zachodniego Park Śląski przygotował kilka propozycji na piesze wędrówki.