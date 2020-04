Park Śląski otwarty dla mieszkańców. Już można tam biegać i spacerować

Od dziś, mimo pandemii koronawirusa, można już korzystać z Parku Śląskiego (i innych parków, zieleńców i lasów w Polsce, zamkniętych przez prawie miesiąc). Dlatego wczesnym rankiem pracownicy parku usunęli tablice, obwieszczenia, taśmy i barierki ograniczajace wstęp. Pomiędzy godziną 8 a 9 w Parku Śląskim było już tyle samo gości co zazwyczaj o tej porze dnia (i przy tak ładnej pogodzie) przed pandemią. Na trasie pomiędzy stadionem a zoo można było spotkać w cągu godziny kilkunastu biegaczy, tyle samo maszerujących z kijkami, kilka osób z psami. W otwartym już rosarium spacerowała młoda kobieta z wózkiem, a nad stawami rozsiadło się kilku wędkarzy. To niewiele – ale tak tu jest zazwyczaj przed 9. Ranek to czas dla aktywnych użytkowników parku, dopiero około południa i później pojawiają się typowi spacerowicze, rodziny, dzieci. I tak zapewne bedzie i dzisiaj, tym bardziej że jest pięknie i słonecznie.

W tym czasie po Parku Śląskim co godzinę krążyły patrole policyjne, które sprawdzały, czy mieszkańcy aglomeracji śląskiej stosują się do zarządzeń. Legalnie w parku mogli przebywać tylko pracownicy dbający o zieleń (a jak wiadomo, na wiosnę pracy jest z tym dużo). Trwają prace także przed wejściem do zoo – tu budowana jest nowa nawierzchnia alejek.

I - jak usłyszeliśmy od pracowników parku - mieszkańcy stosowali się do obostrzeń, park był kompletnie pusty. Ale wczoraj pojawili się już goście, o czym świadczą... świeże śmieci.