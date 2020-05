Park Śląski na weekend. Które atrakcje są już czynne? Co z Rosarium, z "Elką", skansenem i z zoo? Zobacz zdjecia

Spacerując alejkami Parku Śląskiego zobaczymy, jak przyroda budzi się do życia. Na alei generała Jerzego Ziętka zakwitły kwitnie wiśnie piłkowane „Kanzan”, jabłonie ozdobne oraz śliwy, a na skrzyżowaniu z aleją Główną zakwitł pigwowiec japoński. To ostatni moment, by zobaczyć piękne magnolie oraz forsycje.

- Legendia jest przygotowana do otwarcia i w zasadzie moglibyśmy zaprosić do zabawy w każdej chwili, jednak obostrzenia nałożone przez Rząd nam to uniemożliwiają. Obserwujemy rozwój sytuacji i pilnie śledzimy pojawiające się komunikaty i zalecenia dla miejsc rozrywki, takich jak nasz park. Jeżeli pojawią się wiążące informacje ze strony władz państwowych, które będą wskazywały na możliwość stopniowego powrotu do normalnego funkcjonowania kraju, a tym samym bezpiecznej zabawy w Legendii, na pewno powiadomimy naszych gości o nowym terminie otwarcia tak szybko jak będzie to możliwe - zapewnia Izabela Kieliś, local commercial manager Legendii Śląskiego Wesołego Miasteczka.

- Również czekamy z niecierpliwością na możliwość otworzenia bram Legendii w sezonie letnim, zwłaszcza, że prace przy naszej nowej atrakcji, Dolinie Jagi, realizowane są zgodnie z planem i urządzenie już wkrótce będzie gotowe do przewiezienia pierwszych gości - dodaje Izabela Kieliś.