Otwarcie dwóch lodowisk w Chorzowie. W tym roku są one zlokalizowane na rynku i przy KS Hajduki

Równo o godzinie 12, w środę, 1 grudnia otwarte zostało lodowisko na chorzowskim rynku. To jedno z trzech, które będzie działać w mieście - drugie zainagurowane zostało w pobliżu obiektu sportowego Hajduki.

- To duża dzielnica, a w okolicy mieszka sporo osób. To dlatego zdecydowaliśmy się przenieść tutaj lodowisko. Tym samym zwiększamy dostępność, bo dzięki temu mieszkańcy Batorego nie będą musieli dojeżdżać autobusami do lodowiska na rynku - tłumaczy Andrzej Kotala, Prezydent Chorzowa.