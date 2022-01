Orszak Trzech Króli w Chorzowie. W tym roku odbędą się dwa pochody. Którędy przejdą wierni?

Orszak Trzech Króli w Chorzowie Batorym

Na Batorym kolorowy korowód spotka się o godzinie 9.30 na skrzyżowaniu ulic Racławickiej i Wita Stworza, przy parkingu pod sklepem Netto. Do zgromadzonych wiernych o godzinie 9.45 dołączą Trzej Królowie. Wtedy do nastąpi powitanie Mędrców i orszak rozpocznie pochód ulicą Wita Stwosza i Długą. Po drodze uczestnicy będą świadkami walki aniołów z diabłów, spotkają także pasterzy, którzy opowiedzą o tym co widzieli w Betlejem. Orszak zakończy swój pochód na placu kościelnych, gdzie zgromadzeni wraz z Mędrcami oddadzą pokłon i złożą dary Nowonarodzonemu. O godzinie 10.30 odprawiona zostanie Msza Święta, po której przed kościołem będzie można skorzystać z gorącego poczęstunku, a poprzebierane dzieci odbiorą słodkie upominki.

Orszak Trzech Króli w Chorzowie Starym

W Chorzowie Starym uroczystości związane z obchodami święta Objawienia Pańskiego rozpoczną się o godzinie 16.00 Mszą Świętą w kościele pw. św. Marii Magdaleny. Następnie po 17.00 wierni wraz z Mędrcami przejdą ulicą Bożogrobców i Siemianowicką do ogrodów na tyłach Starochorzowskiego Domu Kultury, gdzie tradycyjnie, przed żywą szopką i Świętą Rodziną odbędzie się wspólne kolędowanie.