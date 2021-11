Olbrzymia wyprzedaż w Lidlu. Już na Black Friday? Obniżki aż do 80 procent! Sprawdźcie! red.

LIDL. Black Friday 2021 dopiero 26 listopada, a w sklepie LIDL już teraz można "ustrzelić" interesujące rzeczy w promocji... sięgających nawet do 80 procent! Na koniec letniego sezonu, sieć sprzedaje swoje produkty w znacznie niższych cenach. Przeceniony został głównie letni asortyment. Na wyprzedaży w sklepie online znalazło się blisko 300 produktów - to letnie ubrania (sukienki, spodenki, buty, stroje kąpielowe...), lecz również m.in. żarówki, sprzęt na grilla czy do pracy w ogrodzie. Sprawdź w galerii 40 wybranych produktów, najbardziej przecenionych procent!