Olbrzymia kolejka do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego [ZDJĘCIA]. Wszyscy chcą zobaczyć pingwiny!

Tłumy w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w czwartek, 11 czerwca. Wszyscy chcą zobaczyć pingwiny! Zobaczcie zdjęcia

Śląski Ogród Zoologiczny w czwartek przeżywał prawdziwe oblężenie.

Ludzie gromadzą się przy stanowisku z pingwinami, które już w styczniu pojawiły się w zoo, ale pokazano je dopiero teraz. Od środy zoo ma też nowego gościa – niezwykłego kota – serwala.

- Samica o imieniu Afromeda przyjechała do nas z ogrodu zoologicznego w Ostrawie w Czechach. W chorzowskim zoo zajęła wybieg, na którym wcześniej oglądać można było skunksy, obok wydr. Serwal to ssak z rodziny kotowatych, którego naturalnym środowiskiem są sawanny i stepy południowej Afryki. Spośród innych kotów wyróżniają go duże uszy zapewniające mu znakomity słuch i długie nogi – najdłuższe spośród wszystkich kotowatych – informuje zoo.