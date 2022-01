Ogród Świateł w Legendii w Chorzowie. Lampa Aladyna. Zobaczcie zdjęcia Jolanta Pierończyk

Do 27 lutego 2022 r. w chorzowskiej Legendii można spacerować po Ogrodzie Świateł, w którym znajdziemy scenerię do baśni o cudownej lampie Aladyna. Od 24 stycznia zmienia się czas oglądania tych świetlnych atrakcji. Nowe godziny to 17-21.