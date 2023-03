Od piątku 24 marca nie dojedziemy tramwajem z Katowic-Załęża do Chorzowa Batorego. Kilkudniowe utrudnienia spowodowane pracami przy torach

Tam nie dojedziesz przez kilka dni

Od 24 marca do końca miesiąca tramwaje nie będą jeździć między zajezdnią w Chorzowie Batorym a Załężem. Obecnie do przystanku Załęże Pośpiecha dojeżdżał tramwaj linii 60. Wspomniany przystanek znajduje się przy Punkcie 44. Przerwa związana jest z pracami w rejonie Grundmana oraz Gliwickiej i z budową nowych torów łączących linię Chorzów Rynek – Katowice Rondo z torami na Załężu.

— Teraz, gdy prace przy budowie węzła rozjazdowego na skrzyżowaniu ulic Grundmanna i Gliwickiej dobiegają końca, nadchodzi moment, by zdemontować ten tymczasowy rozjazd, ponownie połączyć ze sobą poszczególne tory i odtworzyć nawierzchnię jezdni – wyjaśnia Andrzej Zowada, rzecznik spółki Tramwaje Śląskie S.A.

Tymczasowy rozjazd pozwalał na utrzymanie połączeń kursujących przez Załęże. Kursowały tamtędy pojazdy dwukierunkowe. Po dojechaniu do końca trasy motorniczy przesiadał się do szoferki z drugiej strony tramwaju i jechał z powrotem. Co istotne, Tramwaje Śląskie informują, że po przerwie w kursowaniu pojazdów powinien być przywrócony normalny ruch, jak sprzed prac. Przypomnijmy, że prace w ciągu Grundmana trwają od lipca 2022 roku.