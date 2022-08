Nowy mieszkaniec Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie. To jaszczurka krokodylowa

To raczej nieduża jaszczurka, która maksymalnie osiąga 40 cm długości. Skórę ma pokrytą dużymi, guzowatymi łuskami. To właśnie łuskom zawdzięcza swoją nazwę. Nawiązuje ona do podwójnego rzędu sporych, rogowych łusek na ogonie jaszczurki, podobnie jak u krokodyli.

W środowisku naturalnym jaszczurka krokodylowa żyje nad brzegami rzek i górskich strumieni w południowo-zachodnich Chinach i Wietnamie. Jej głównym pokarmem są larwy płazów, ryby i wodne owady. Swoją dietę uzupełnia także ziarnami trawy.

Jaszczurka krokodylowa aktywna jest głównie wczesnym rankiem i wieczorem. Wyjątek stanowią miesiące od października do marca, kiedy to hibernuje się wraz z innymi osobnikami swojego gatunku. Na zimowy sen najchętniej wybiera ciasne, trudno dostępne zakamarki pośród pni drzew oraz skalnych szczelin.