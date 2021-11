Nowy lew w Śląskim Zoo! Trzyletni samiec już buszuje w lwiarni

Lew Moxico przyjechał do Śląskiego Zoo w piątek 12 listopada. Samiec lwa angolskiego urodził się 1 grudnia 2018 roku w Ogrodzie Zoologicznym w stolicy Portugalii Lizbonie.

Jest młody, silny i bardzo okazały jak na swój wiek. Jest jednym z dwóch samców urodzonych w tym miocie - informują szczęsliwi pracownicy chorzowskiego zoo.

Moxico przebywa obecnie we wnętrzu budynku lwiarni. Do dyspozycji ma dwa pomieszczenia w tym jedno niedostępne dla wzroku zwiedzających. Przy odrobinie szczęścia można obserwować go przez szybę ekspozycyjną od strony wybiegu zewnętrznego.