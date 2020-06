Nowe zasady bezpieczeństwa w zoo w Chorzowie. Obowiązkowe maseczki i limit gości

Nowe zasady bezpieczeństwa w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym

Z początkiem czerwca otwarto bramy do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego. Przed kasą zoo w Chorzowie ustawiła się długa kolejka. Na zwiedzających czeka około 3000 zwierząt należących do ponad 350 gatunków. Nowością w śląskim zoo są pingwiny, który wróciły do chorzowskiego ogrodu po ponad 40 latach nieobecności.

Już 1 czerwca w śląskim zoo było sporo osób. Śląski Ogród Zoologiczny jest czynny każdego dnia od godziny 9.00. W związku z pandemią koronawirusa obowiązują jednak nowe zasady bezpieczeństwa.

W Śląskim Ogrodzie Zoologicznym wprowadzono limit zwiedzających. Maksymalnie w zoo w Chorzowie może być w jednym czasie 900 gości. Obowiązkowe jest zasłanianie twarzy maseczką (lub częścią garderoby) oraz dezynfekcja rąk.

