Nowe radiowozy w chorzowskiej policji. Kluczyki wręczył Andrzej Kotala

Nowe radiowozy zasiliły chorzowską komendę

W poniedziałek, 20 grudnia na parkingu Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie odbyło się przekazanie nowych oznakowanych radiowozów z napędem hybrydowym marki Toyota Corolla. Nowoczesne pojazdy zostały zakupione ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, środków samorządowych oraz budżetu policji.

Samochody marki Toyota Corolla są odpowiedzią na oczekiwania ekologiczne. Auta hybrydowe mają silniki o pojemności 1.8 l, o mocy całkowitej 125 kw, z których 73 kw przypada na silnik spalinowy i 53 kw generuje silnik elektryczny (łącznie ok. 166 km) i prędkości maksymalnej 180 km/h. Radiowozy te mają bogate wyposażenie, by zapewnić maksimum bezpieczeństwa i komfortu policjantom, którzy będą w nich pełnić służbę. Do wyposażenia należą m.in. automatyczna bezstopniowa skrzynia biegów, automatyczna klimatyzacja, system multimedialny z kamerą cofania. Każdy z pojazdów Toyota Corolla Hybryd kombi wart jest blisko 110.000 złotych brutto.