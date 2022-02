Nowa wielbłądzica w Śląskim Zoo. Przyjechała do nas z Czech. Czy Molly usidli Goliata?

Ferie w Śląskim Zoo

Śląskie Zoo zaprasza nie tylko do odwiedzenia nowej mieszkanki ogrodu, ale i na specjalne zajęcia w trakcie ferii dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (klasy od I do VIII). Podczas zajęć uczestnicy nie tylko poszerzą swoją wiedzę o zwierzętach, ale będą mogli poczuć się jak prawdziwy, profesjonalny detektyw. Dzieci analizując dane, rozwiązując zagadki i zbierając wskazówki, przy niewielkiej pomocy przewodnika, rozwikłają sprawę tajemniczego zniknięcia w śląskim ZOO. Zajęcia odbywać się będą przez całe ferie, czyli od 14 lutego do 27 lutego w godzinach od 9:30 do 14:00.