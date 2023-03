Nocna Droga Krzyżowa przeszła przez Chorzów-Maciejkowice. 150 ludzi szło nocą z krzyżami w ciszy

— Wyruszyłam w drogę, by w ciszy i pod osłoną nocy skierować swe myśli ku Najwyższemu, by Mu dziękować, przepraszać i prosić. Nocna Droga Krzyżowa to wyjątkowy czas, który daje możliwość zbliżenia się do Boga. On daje nadzieję i siłę potrzebną do mierzenia się z codziennością. Jestem przekonana, że Nocna Droga Krzyżowa na stałe zapisze się w kalendarzu naszej wspólnoty parafialnej - mówi pani Aneta.