Nie tylko grają, ale i sprzedają bilety. Niesamowita inicjatywa piłkarzy Ruchu Chorzów. Tłumy kibiców w kolejkach

Bramkarz i napastnik Ruchu rozdawali autografy, pozowali do zdjęć i… sprzedawali bilety na mecz z Resovią. Bielecki prezentował się w nowej fryzurze, która "zadebiutowała" w meczu z Sandecją Nowy Sącz w Niepołomicach (1:0). Feliksa można było zobaczyć bez maski, w której gra ze względu na niedawną operację kości jarzmowej.

Wszyscy, którzy od godziny 17 do 18 dokonali zakupów w „eRce”, wzięli udział w losowaniu bramkarskich rękawic Bieleckiego i koszulki meczowej Feliksa. „Sierotkami” wyciągającymi losy byli sami zawodnicy.

Zespół Ruchu walczący o awans do PKO Ekstraklasy liczy na wsparcie fanów w sobotę.

- Naszym celem jest wygrać z Resovią. Będziemy robić wszystko, by to kolejne spotkanie zakończyć zwycięstwem. Liczymy na kibiców, na pełne wsparcie, na 10 tysięcy ludzi na trybunach. To nas ciągnie i mobilizuje - podkreśla trener Niebieckich Jarosław Skrobacz.