Napad w Chorzowie. Napastnik groził i zranił kobietę nożem. Teraz grozi mu 12 lat więzienia

- Dzięki zgromadzonemu materiałowi dowodowemu oraz zabezpieczonym śladom kryminalni wytypowali sprawcę tej zbrodni. Z uwagi na fakt, że sprawca rozboju nie miał swojego mieszkania i bardzo często zmieniał miejsce swojego pobytu, nie łatwo było go namierzyć. Dzięki wytężonej pracy i ogromnemu zaangażowaniu chorzowscy operacyjni wytropili i zatrzymali 29-latka - informują chorzowscy policjanci.

Kryminalni z chorzowskiej komendy zatrzymali sprawcę rozbojów, do których doszło w marcu i kwietniu w Chorzowie. 11 kwietnia około godz. 2.20 dyżurny chorzowskiej komendy otrzymał informację, że w jednym z lokali przy ul. Styczyńskiego doszło do napadu. Na miejsce wysłano policyjny patrol.

Okazało się, że nie było to pierwsze przestępstwo popełnione przez 29-latka. Chorzowscy śledczy udowodnili, że jest on sprawcą jeszcze jednego rozboju, do którego doszło kilka tygodni wcześniej. Mężczyzna usłyszał już zarzuty.

Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Za popełnione przestępstwa grozi mu nawet 12-letni pobyt w więzieniu.