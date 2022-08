Najgłośniejsza impreza na Śląsku coraz bliżej! Fest Festival w Parku Śląskim przygotował w tym roku wiele atrakcji. Co się zmieni?

Najgłośniejsza impreza na Śląsku coraz bliżej!

Stałych bywalców Fest Festivalu czeka sporo zmian - oczywiście na lepsze. - Największa z nich to zmiana logistyczna. Wracamy do stałej lokalizacji Kręgów Tanecznych - mówi nam Marcinem Szymanowskim, organizator Fest Festivalu.

Tegoroczny Fest Festival będzie się wyróżniał od poprzednich edycji

W czerwcu tego roku, po prawie dwóch latach zostały nam oddane do użytku Kręgi Taneczne po remoncie. Sceny elektroniczne, które były po drugiej stronie kanału regatowego wracają na dawne miejsce. Z kolei okolice ZOO i terenu byłej "Fali" są w tym roku zaaranżowane pod pole namiotowe, co jest sporym udogodnieniem. Po pierwsze jest to bardzo malowniczy, ładny teren, w którym ludzie będą mogli rozłożyć swoje namioty. Po drugie odsuwamy się od scen, co też było prośbą ze strony zarówno okolicznych mieszkańców i kilku organizacji zajmującymi się ochroną zwierząt. Poza tym wracamy do wyremontowanej lokalizacji. Myślę, że spodoba się uczestnikom tegorocznej edycji.