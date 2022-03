Na targu sprzedawali nielegalne papierosy, tytoń oraz obuwie z podrobionymi znakami towarowymi. Usłyszeli już zarzuty

Policja z Chorzowa zatrzymała 64-letniego mężczyznę i 61-letnią kobietę, którzy przechowywali nielegalne papierosy, tytoń oraz obuwie z podrobionymi znakami towarowymi, a także sprzedawali je na jednym z chorzowskich targowisk.

W oparciu o uzyskane informacje, funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą namierzyli kobietę i mężczyznę, którzy handlowali obuwiem z podrobionymi znakami towarowymi. W ramach przeprowadzonej interwencji, policjanci przeszukali stoisko na jednym z chorzowskich targowisk, gdzie dochodziło do sprzedaży nielegalnych towarów oraz samochód, należący do handlarzy. W trakcie postępowania okazało się, że podejrzani sprzedawali nie tylko buty, ale również papierosy. Funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli ponad 100 par obuwia z podrobionymi znakami towarowymi, ponad 21 tysięcy sztuk papierosów oraz krajankę tytoniową.

Zatrzymani przez policje 64-letni mężczyzna i 61-letnia kobieta usłyszeli już zarzuty za popełnione przestępstwo. Zgodnie z opinią biegłego, wartość strat Skarbu Państwa wynosi prawie 30 tysięcy złotych.