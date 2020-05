„Mów mi huto”! Byli hutnicy mogą zostać bohaterami wystawy stałej w Muzeum Hutnictwa w Chorzowie. Przypomnijmy, że właśnie trwają prace adaptacyjne w budynku dawnej elektrowni Huty Kościuszko w Chorzowie. To właśnie tutaj w 2021 otwarte zostanie Muzeum Hutnictwa.

W Chorzowie powstaje Muzeum Hutnictwa. Już teraz ruszył projekt "Mów mi huto" W Chorzowie trwają prace budowlane i adaptacyjne w budynku elektrowni dawnej Huty Kościuszko. W tym miejscu powstaje Muzeum Hutnictwa, które będzie dostępne dla zwiedzających w 2021 r. W odnowionym budynku elektrowni dawnej Huty Królewskiej będzie można oglądać stałą wystawę. Poza maszynami, zdjęciami, pamiątkami, znajdą się na niej także filmy, w których byli hutnicy i hutniczki opowiedzą o swojej trudnej pracy. I dlatego ruszył projekt „Mów mi huto”. Można zostać bohaterem wystawy stałej w Muzeum Hutnictwa w Chorzowie. - Tylko poprzez stworzenie możliwości realnego udziału byłych pracowników hut przygotowywana w Muzeum wystawa może być prawdziwa i wiarygodna dla naszych mieszkańców. Uważam, że to doskonały sposób, aby upamiętnić rolę jaką dziesiątki tysięcy hutników odegrały w tworzeniu Chorzowa jaki znamy. Potencjalni bohaterowie wystawy żyją wokół nas - mówi Wiesław Ciężkowski, pierwszy zastępca prezydenta Chorzowa, odpowiedzialny m.in. za kulturę.

- Wierzę, że niejeden z mieszkańców zechce wziąć udział w tym przedsięwzięciu, bo Muzeum Hutnictwa ma być w pierwszej kolejności dla chorzowian i o Chorzowie - dodaje Wiesław Ciężkowski.

Można zostać bohaterem wystawy stałej w Muzeum Hutnictwa Do udziału w projekcie „Mów mi huto” chorzowscy urzędnicy poszukują osób, które zechcą podzielić się przed kamerą swoimi wspomnieniami o pracy w hutach Chorzowa lub miast sąsiednich. Zgłoszenia przyjmowane będą od 26 maja do 30 czerwca 2020 roku poprzez formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie internetowej www.muzeum.chorzow.pl, zakładka „muzeum-hutnictwa”) i dostarczony za pomocą poczty tradycyjnej, elektronicznej lub osobiście do Muzeum w Chorzowie (tymczasowa siedziba Muzeum Hutnictwa). Następnie planowane jest sfilmowanie wywiadów i nagranie wypowiedzi audio. Każdy z uczestników będzie miał możliwość akceptacji powstałego materiału.

- Zależy nam na osobach, które czują bezinteresowną potrzebę podzielenia się swoimi wspomnieniami. Każda taka osoba stanie się współtwórcą wystawy stałej. Będzie też miała przywilej świętowania specjalnych chwil wieńczących prace nad dziełem. Spotkamy się podczas uroczystego otwarcia naszego muzeum. Każda z nagranych osób będzie bohaterem tego dnia. Jestem pewien, że uroczystość inauguracji stanie się dla nas wszystkich niezapomnianym przeżyciem - podkreśla Adam Kowalski, dyrektor Muzeum Hutnictwa w Chorzowie (w organizacji).

Adam Kowalski, dyrektor Muzeum Hutnictwa w Chorzowie odpowiada na najczęściej zadawane pytania związane z nowym projektem - "Mów mi huto" Czemu służy ten projekt i dlaczego miałbym wziąć w nim udział?

Muzeum Hutnictwa w Chorzowie już za rok dostępne będzie dla zwiedzających. Wystawa stała znajdować się będzie w odnowionym budynku elektrowni dawnej Huty Królewskiej/Kościuszko. Będzie to najważniejsze miejsce naszego muzeum, opowiadające nie tylko o historii czy technologii produkcji żelaza i stali, ale przede wszystkim o ludziach, bez pracy których działalność hut byłaby niemożliwa. Na wystawie poza maszynami, zdęciami, pamiątkami, znajdą się filmy, w których byli hutnicy i hutniczki opowiedzą o swojej trudnej pracy. Bohaterowie tej wystawy – Państwo – prezentując doświadczenia pokoleń hutników sprawią, że będzie ona prawdziwa, wiarygodna i interesująca dla zwiedzających. Czy tylko hutnicy z hut Królewskiej/Kościuszko i Batory mogą wziąć udział w nagraniach?

Nie, choć to hutnicy z hut chorzowskich są przez nas najbardziej poszukiwani. Dlaczego? Nasza wystawa mieścić się będzie w budynkach dawnej Huty Królewskiej. Jej zadaniem jest nie tylko opowiedzenie historii hutnictwa, ale również historii Chorzowa. Chcemy na niej zaprezentować jak hutnictwo zmieniało oblicze i charakter naszego miasta oraz życie jego mieszkańców. Największa część prezentowanych na wystawie zbiorów będzie pochodziła z hut Królewskiej/Kościuszko i Batory. Zatem w imię zachowania jak największej autentyczności zależy nam przede wszystkim na ludziach pracujących kiedyś w tych chorzowskich hutach.

Czy pracownicy innych hut są wykluczeni z projektu?

Zdecydowanie nie. Poszukujemy również pracowników hut zlokalizowanych w sąsiednich miastach np. Florian, Jedność, Zygmunt, Bobrek, Pokój, Baildon. W tych miastach również mieszka wielu byłych hutników i naszych przyszłych odwiedzających.

Dlaczego tylko piętnaście osób może wziąć udział w nagraniach?

Nasza wystawa ma ograniczoną przestrzeń. Dysponujemy również ograniczoną liczbą urządzeń – ekranów, na których będziemy prezentować nagrania. Ponadto ilość nagrań oraz ich długość będą miały wpływ na to, czy odwiedzający uznają naszą wystawę za interesującą, a tym samym wartą polecenia innym. Tylko w ten sposób możemy skutecznie popularyzować opowieść o hutnictwie. Na tym zależy nam najbardziej. Po co jest ten nabór? Czy to jakiś konkurs?

Nie, to nie jest konkurs. Wystawa ma ograniczone możliwości prezentacji. Dlatego musimy ograniczyć nabór do niej. Poza tym ma określony scenariusz, opowiada konkretną historię. Podobnie jak w powieści lub w filmie poszukujemy bohaterów do konkretnych ról – kuźnika, walcownika, piecowego itd. Innym ograniczeniem jest fakt, że nie każdy z nas dobrze czuje się przed kamerą. Dlatego na początku proponujemy spotkanie osobą, która będzie prowadziła wywiady. Podczas rozmowy dokładnie wyjaśni wszystkie szczegóły; jak będą wyglądały nagrania, co się z nimi później stanie, itp. Zapewniamy, że nic nie odbędzie się bez pełnej akceptacji i zrozumienia ze strony Uczestników. Tylko świadoma decyzja o uczestnictwie pozwoli mówić, że to nasza wspólna wystawa.

Jak długo ten projekt będzie realizowany?

Zgłoszenia od zainteresowanych osób przyjmowane będą od 26 maja do 30 czerwca 2020 r poprzez formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie internetowej www.muzeum.chorzow.pl, zakładka „muzeum-hutnictwa”) i dostarczony za pomocą poczty tradycyjnej, elektronicznej lub osobiście do Muzeum w Chorzowie (tymczasowa siedziba Muzeum Hutnictwa). Następnie planowane jest sfilmowanie wywiadów i nagranie wypowiedzi audio. Każdy z uczestników będzie miał możliwość akceptacji powstałego materiału. Zakończenie projektu zaplanowano w październiku bieżącego roku.

Co oznacza lista uzupełniająca? Czy to jakaś „gorsza lista”?

Nie. Każda opowieść jest dla nas bezcenna. Co prawda w tym momencie szukamy głównie osób, których doświadczenia odpowiadają scenariuszowi wystawy, i które mogą podzielić się swoja historią przed kamerą, ale na tym nie kończy się nasza misja. Muzeum ma zajmować się popularyzacją wiedzy o hutnictwie i hutnikach również w formie wystaw czasowych, publikacji, warsztatów, działalności edukacyjnej. Liczymy, że ten projekt będzie po prostu okazją do spotkania, dzięki któremu będziemy mogli się poznać, a w przyszłości odnaleźć przy okazji realizacji kolejnych działań. W naszym muzeum chcemy opowiadać historię polegając na ludziach, którzy ją tworzyli. Wierzymy, że każda z Państwa historii może stać się dla naszego muzeum pierwszorzędnym zasobem.