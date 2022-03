Mieszkaniec Chorzowa przechowywał w swoim mieszkaniu środki odurzające, do czego nie chciał się przyznać. Grozi mu kara 10 lat więzienia Monika Jaracz

Policja Śląska

