Mieszkańcy Pnioków na Chorzowie Drugim są oburzeni kwestią ew. budowy drogi. Andrzej Kotala twierdzi, że mówił prawdę

Były prezydent Andrzej Kotala o tym że droga w okolicy Janasa nie Powstanie pisał w liście do mieszkańców we wrześniu 2023 roku.

— Z informacji, które do mnie dotarły wynika, że są Państwo zaniepokojeni planami budowy drogi poprzez pobliskie tereny zielone. Chciałbym poinformować i uspokoić, że są to informacje nieprawdziwe. Zapewniam, że nie przygotowujemy się do budowy drogi przez Pnioki. Prawdą jest, że w studium uwarunkowań Chorzowa sprzed 23 lat były wrysowane hipotetyczne ciągi komunikacyjne, ale od tego czasu nie podejmowano żadnych działań, które miałyby doprowadzić do wprowadzenia tych planów w życie. Z punktu widzenia układu drogowego Chorzowa nie ma takiej potrzeby. Krótko mówiąc nie planujemy budowy nowej drogi przez Pnioki – pisał były prezydent.