Memoriał Kamili Skolimowskiej na Stadionie Śląskim już w tę sobotę! To wydarzenie przejdzie do historii polskiego sportu PROGRAM Jacek Sroka

Już w najbliższą sobotę, 6 sierpnia, na Stadionie Śląskim rozegrany zostanie Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. To będą pierwszy mityng w naszym kraju zaliczany do elitarnego cyklu Diamentowej Ligi. - To wydarzenie przejdzie do historii polskiego sportu i będzie wspaniałą promocją Śląska - powiedział Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego zapraszając kibiców na zawody. Wstęp na Stadion Śląski jest bezpłatny.