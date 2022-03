Mecz Polska - Szwecja 2:0. ZDJĘCIA kibiców Biało-Czerwonych przed Stadionem Śląskim Jacek Sroka

Polska jedzie na Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2022 do Kataru!!! Ach co to był za mecz! KOCIOŁ CZWAROWNIC odleciał! W 48 minucie karnego wykorzystuje Lewandowski, w 78 minucie Zieliński trafia do siatki i wygrywamy 2:0. Zobacz ZDJĘCIA kibiców Biało-Czerwonych, zrobione przed meczem.