Matura 2020 w IV LO Chorzowie. Maturzyści z IV LO im. M. Skłodowskiej-Curie piszą egzamin z języka polskiego

Matura 2020 z języka polskiego w IV LO w Chorzowie. Egzamin dojrzałości w dobie koronawirusa

Maturzystów z IV Liceum Ogólnokształcącym im. M. Skłodowskiej-Curie w Chorzowie już przed godziną 8.00 można było spotkać przed budynkiem szkoły. Tegoroczni maturzyści wchodzili do szkoły w określonych godzinach. Część osób do szkoły wchodziła wejściem głównym, a cześć od strony boiska.

Na boisku szkolnym wyznaczone zostały taśmą miejsca, gdzie powinni stać maturzyści, by zachować między sobą odpowiedni dystans. Na wejściu do szkoły dezynfekowali ręce i dostali worek foliowy, do którego wkładali osobiste rzeczy, jak torby, plecaki czy torebki.

- Maturzyści otrzymali dokładną instrukcję postępowania, w której krok po kroku, zostały wyjaśniony zasady bezpieczeństwa obowiązująca podczas matury. Łącznie dzisiaj do egzaminu podeszło 120 osób, w tym 109 tegorocznych maturzystów. Po południu egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym pisać będzie ponadto 27 maturzystów - sprawdza Roman Herrmann, dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Chorzowie.