Masz te leki w apteczce? Lepiej natychmiast je wyrzuć! Sprawdź najnowszą LISTĘ wycofanych lekarstw Bartłomiej Romanek

Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał kolejne już decyzje dotyczące wycofania leku ze sprzedaży - tym razem to znane krople do oczu. Wcześniej wycofano środek znieczulający, a także lek stosowany m.in. w leczeniu schizofrenii. Sprawdź, czy nie masz w swoim domu leki znajdujące się w prezentowanej przez nas galerii. Absolutnie ich nie zażywaj! Powody, dla których leki zostały wycofane z obrotu w aptekach w całej Polsce, są poważne. Czasem są to zanieczyszczenia, innym razem wady jakościowe. Środki te nie spełniały norm nałożonych przez GIF, dlatego tych leków nie kupisz już w aptece. Co jednak najważniejsze, jeśli masz je w apteczce, pod żadnym pozorem ich nie używaj.