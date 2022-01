Mariusz Czerkawski i byli reprezentanci Polski na Stadionie Śląskim. Jeździli z dziećmi na łyżwach. Zobacz ZDJĘCIA

Mariusz Czerkawski i byli reprezentanci Polski jeździli z dziećmi na łyżwach na Stadionie Śląskim

- Cieszę się, że udało się zachęcić tylu dzieciaków do wyjścia z domu i oderwania się od komputera czy smartfona. Razem pojeździliśmy trochę na lodowisku obok Stadionu Śląskiego i aktywnie spędziliśmy tę niedzielę. To bardzo ważne, żeby zachęcać najmłodszych do aktywności fizycznej, a jazda na łyżwach, zwłaszcza przy takiej pogodzie, jest bardzo fajnym pomysłem na spędzenie wolnego czasu - powiedział Mariusz Czerkawski.