Mariusz Czerkawski ćwiczy z dziećmi na chorzowskim lodzie. Zimowa Akademia 16 stycznia ponownie na Stadionie Śląskim

W niedzielę 16 stycznia na lodowisku przy Stadionie Śląskim zlokalizowanym przy bramie nr 4, w godzinach od 12 do 15, organizowane będą wyjątkowe ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami nauki jazdy na łyżwach dla dzieci i młodzieży. Zajęcia poprowadzi jeden z najwybitniejszych polskich hokeistów w historii - Mariusz Czerkawski, były zawodnik zawodowej ligi NHL, olimpijczyk z Arbertville.

Tydzień temu, 9 stycznia, w sportowych animacjach asystowali mu obecni reprezentanci, grający na co dzień w hokejowej drużynie GKS-u Katowice, Patryk Wajda i Mateusza Michalski. Z kolei 16 stycznia obecne będą także dwie inne legendy polskiego hokeja - Adrian Parzyszek i Dariusz Garbocz.

- Cieszę się, że udało się zachęcić te dzieciaki do wyjścia z domu i oderwania się od komputera czy smartfona. Razem pojeździliśmy trochę na łyżwach na lodowisku obok Stadionu Śląskiego. Zajęcia nie były zbyt intensywne, tak by każdy dał radę. Myślę, że wszyscy razem miło spędziliśmy to niedzielne popołudnie - powiedział podczas zajęć 9 stycznia Mariusz Czerkawski.