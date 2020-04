Mandaty za zaproszenie gości na Wielkanoc? To będą święta pod specjalnym nadzorem

Koronawirus: Kolejny przypadek w Chorzowie!

W województwie śląskim wykryto 24. przypadek zakażenia koronawirusem. Poinformowało o tym Ministerstwo Zdrowia. To młody mężczyzna, który zgłosił się do szpitala w Chorzowie po kontakcie z osobą z Włoch. Jest to także szósty zdiagnozowany 17 marca pacjent w naszym regionie. Koron...