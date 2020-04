Legendia Wesołe Miasteczko gotowe na otwarcie. Bramy Legendii miały być już otwarte

W wielkanocny weekend Legendia miała otworzyć bramy wesołego miasteczka. To miał być być pierwszy weekend nowego sezonu. Niestety, z powodu epidemii koronawirusa, park rozrywki nie może zostać otwarty. Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko sezon 2020 miała rozpocząć w sobotę 11 kwietnia, czyli w czasie Świąt Wielkiej Nocy. I chociaż park jest gotowy na przyjęcie gości, to musimy poczekać na zakończenie epidemii.

- Dzisiaj, podobnie jak wiele innych podobnych miejsc do naszego, nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy będziemy w stanie otworzyć park dla naszych gości. Legendia jest przygotowana do otwarcia i w zasadzie moglibyśmy zaprosić do zabawy w każdej chwili, jednak obostrzenia nałożone przez rząd nam to uniemożliwiają - wyjaśnia Izabela Kieliś z Legendii Śląskiego Wesołego Miasteczka.

- Obserwujemy rozwój sytuacji i pilnie śledzimy pojawiające się komunikaty i zalecenia dla miejsc rozrywki, takich jak nasz park. Jeżeli pojawią się wiążące informacje ze strony władz państwowych, które będą wskazywały na możliwość stopniowego powrotu do normalnego funkcjonowania kraju, a tym samym bezpiecznej zabawy w Legendii, na pewno powiadomimy naszych gości o nowym terminie otwarcia tak szybko jak będzie to możliwe. Również czekamy z niecierpliwością na możliwość otworzenia bram Legendii w sezonie letnim, zwłaszcza, że prace przy naszej nowej atrakcji, Dolinie Jagi, realizowane są zgodnie z planem i urządzenie już wkrótce będzie gotowe do przewiezienia pierwszych gości - mówi Izabela Kieliś. Bramy chorzowskiego parku rozrywki Legendia w sezonie 2020 miały zostać otwarte w sobotę, 11 kwietnia. Legendia otwarta miała być również w Wielką Niedzielę (12 kwietnia) i Poniedziałek Wielkanocny (13 kwietnia). W tym roku planowano wydłużyć również godziny otwarcia parku, który miał działać przez większość czasu do godz. 20.00. Do dyspozycji gości miało być łącznie ponad 40 różnorodnych atrakcji. I rzeczywiście będzie, ale dopiero po zakończeniu epidemii, gdy już park będzie mógł zostać otwarty.

- Jednocześnie w imieniu Zarządu Spółki chciałabym przekazać podziękowania naszym wiernym klientom za cierpliwość i wiele bardzo ciepłych słów wsparcia w tym trudnym dla branży turystycznej okresie. Cieszymy się, że mamy grono stałych gości, którzy ze zrozumieniem podchodzą do zaistniałej sytuacji i w komentarzach oraz mailach deklarują, że czekają na otwarcie sezonu i trzymają kciuki za jego rychłe rozpoczęcie. My również już nie możemy się doczekać, aby ponownie powitać wszystkich sympatyków Legendii w jej progach i mamy nadzieję, że szybko ponownie zobaczymy się z naszymi gośćmi, zwłaszcza tymi najmłodszymi - podkreśla Izabela Kieliś, local commercial manager Legendii Śląskiego Wesołego Miasteczka. Wśród 40 atrakcji Legendii są nie tylko karuzele i inne urządzenia rozrywkowe, ale także gry interaktywne, wystawę edukacyjną „Korona Ziemi”, a także nowy program animacyjny i show.

- Legendia, co warto podkreślić, jest parkiem bardzo mocno nastawionym na rodziny z dziećmi, dlatego staramy, by wizyta w obecnym Śląskim Wesołym Miasteczku była przeżyciem właśnie rodzinnym. Stąd stawianie na atrakcje familijne i dziecięce, a niekoniecznie ekstremalne, choć miłośnicy mocniejszych wrażeń też z pewnością nieco ich u nas znajdą - dodaje Izabela Kieliś. Najbardziej topowe atrakcje Legendii to: ekstremalny Lech Coaster ,

rodzinny Bazyliszek,

Legendia Flower, czyli diabelskiego młyna,

Diamond River,

Dragon Temple.

Do ulubionych atrakcji w minionym sezonie powróciła Diabelska Pętla, czyli coaster Tornado. Przypomnijmy, że coaster Tornada przeszedł modernizację.

Najmłodsze dzieci bardzo lubią też takie atrakcje, jak Ześlizg XXL czy trampoliny. Nowości 2020 w Legendii. Wkrótce gotowa będzie nowa atrakcja - Dolina Jagi Sezon 2020 w Legendii to przede wszystkim znane już atrakcje, ale nie zabraknie też kolejnej dużej inwestycji. W tym roku po raz pierwszy goście Legendii będą mogli skorzystać z przejażdżki pontonami rwącą rzeczką. Będzie to kolejna wodna atrakcja w chorzowskim parku dedykowana dla całych rodzin.

Dolina Jagi

Legenda mówi, że Dolina Jagi stała się miejscem, gdzie Baba Jaga ujawniała swoje złe oblicze tylko w chwili, gdy została do tego zmuszona, jednak ludzie o czystych sercach i prawych zamiarach nie mają się czego lękać.

Jaga posiadała jednak coś co wyróżniało ją od innych czarownic... Była to miotła, która wbrew pozorom nie służyła jej do latania. Jaga podróżowała w miedzianym kociołku, a miotła służyła jej jako wiosło. Właśnie WY odwiedzając Legendię będziecie mogli wyruszyć w wyprawę rwącym potokiem w miedzianym kociołku Jagi i odkryć największe tajemnice, które przez lata skrywała Dolina Jagi. Będziecie mogli poznać dobre i złe oblicze legendarnej czarownicy. Oblicze, które poznacie będzie zależne tylko od czystości Waszego serca i zamiarów... - Podróż rwącą rzeką w miedzianym kociołku Baby Jagi będzie okazją, by przenieść się do zapomnianej, magicznej krainy, w której mity i wierzenia słowiańskie są wciąż żywe. Spotkamy tu opiekunkę tej krainy, Jagę, ale w trakcie naszej podróży będziemy mogli poznać również jej mroczne oblicze w chwilach, kiedy destrukcyjna działalność człowieka zakłóca spokój jej sielskiej doliny - opowiada o atrakcji Izabela Kieliś, local commercial manager Legendii Śląskiego Wesołego Miasteczka.

Słowacka spółka inwestuje park rozrywki w Chorzowie Od maja 2015 w Śląskim Wesołym Miasteczku zarządza słowacka spółka Tatry Mountain Resorts (TMR). To ona inwestuje w chorzowski lunapark. Spółka TMR zobowiązała się zainwestować w modernizację Śląskiego Wesołego Miasteczka 120 mln złotych (30 mln euro) w ciągu pięciu lat. W 2017 roku przedstawiciele Tatry Mountain Resorts potwierdzili, że Śląskie Wesołe Miasteczko zmieniło swoją nazwę na Legendia Śląskie Wesoło Miasteczko. Rok 2020 jest rokiem, w którym zgodnie z umową, w Legendii musi zakończyć się plan inwestycyjny.

