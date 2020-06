Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko. Pierwsza nocna zabawa w sezonie 2020 już 20 czerwca. To Legendia at Night CENY BILETÓW

Nocna jazda na karuzelach w Legendii Śląskim Wesołym Miasteczku

Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko w Chorzowie otwiera swoje bramy także wieczorem. Pierwsza Legendia at Night, czyli nocna zabawa na karuzelach odbędzie się już 20 czerwca (sobota). Park rozrywki będzie otwarty dla gości o godziny 20.00 do 24.00. Podczas nocnej zabawy można korzystać z tych samych licznych atrakcji, co za dnia. Będzie można przejechać się ekstremalnym Lech Coasterem, podziwiać nocną panoramę Śląska z 40-metrowej Legendii Flower, czy spróbować nowej atrakcji, czyli wybrać się na rodzinną podróż Doliną Jagi.

