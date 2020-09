Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko: nowe godziny otwarcia i ostatnia w tym sezonie Legendia at Night

Wrzesień 2020 w Legendi. Sezon niski w Śląskim Wesołym Miasteczku

Z początkiem września w Legendi Śląskim Wesołym Miasteczku rozpoczął się sezon niski, który potrwa do końca października. Od tego czasu obowiązują inne godziny i dni otwarcia parku rozrywki w Chorzowie. Teraz bramy Legendi otwarte są trzy razy w tygodni - w piątki, soboty i niedziele. Zmieniły się też godziny otwarcia parku. W piątki i w soboty Legendia czynna jest od godziny 11.00 do 20.00, a w niedziele od godziny 11.00 do 18.00.

Wrześniowe weekendy to świetna okazja, by skorzystać z atrakcji wesołego miasteczka w Chorzowie. W słoneczne dni wakacji do popularnych karuzel i atrakcji są zwykle długie kolejki. Teraz w parku jest zdecydowanie mniej osób,a to oznacza, że na wiele atrakcji wchodzimy bez żadnych kolejek. Bez problemu można iść na Diabelską Pętlę czy Dolinę Jagi i skorzystać z atrakcji kolejny raz, bo nie stoimy w długiej kolejce.