Legendarny zespół Rammstein zagra na Stadionie Śląskim w Chorzowie! Sprawdźcie, gdzie można kupić bilety

Trasa koncertowa niemieckiego zespołu Rammstein - Europe Stadium Tour 2023 - rozpocznie się 22 maja od koncertu w Wilnie. Muzycy będą podróżować aż do 4 września, kiedy to w Brukseli zagrają ostatni koncert.

Bilety na Rammstein

Sprzedaż biletów ma ruszyć w czwartek, 8 września o godzinie 10.00. Członkowie fanklubu Rammstein LIFAD będą mogli zakupić je dwa dni wcześniej - od 6 września od godziny 10.00 do 7 września, również do godziny 10.00. Informacje i linki do biletów znajdziemy na stronie rammstein.com/tickets. Wejściówki na Rammstein zakupione od nieautoryzowanych sprzedawców nie upoważniają do wstępu.