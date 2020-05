Pełnia Kwiatowego Księżyca, czyli majowa pełnia Księżyca wypadnie dokładnie 7 maja. Superksiężyc widoczny będzie na niebie od 6 do 9 maja. Księżyc będzie blisko Ziemi. To będzie także bardzo jasna pełnia Księżyca. Inna nazwa majowej pełni to: Pełnia Zajęcza, Pełnia Mleczna lub Pełnia Sadzenia Kukurydzy. To nie jedyne ciekawe zjawisko astronomiczne w tym miesiącu. 9 maja przypadnie maksimum roju Lirydów, a 18 maja czeka nas koniunkcja Jowisza i Saturna.

W czwartek 7 maja zobaczymy Pełnię Kwiatowego Księżyca, czyli Flower Moon. Pełnia osiągnie swoje apogeum o godz. 12.45, jednak Kwiatowy Księżyc zobaczymy dopiero w nocy z 7 na 8 maja, już po zachodzie Słońca. To będzie bardzo jasna pełnia, a Księżyc będzie znajdował się stosunkowo blisko Ziemi. Dokładnie Księżyc znajdzie się 7 maja w odległości ok. 366 tys. km od Ziemi.- W maju mówimy o Kwiatowej Pełni Księżyca. Związane jest to z tym, że w maju przyroda budzi się do życia, a kwiaty i drzewa kwitną. Inna nazwa majowej pełni to: Pełnia Zajęcza, Pełnia Mleczna lub Pełnia Sadzenia Kukurydzy. Ciekawostką jest to, że rośliny reagują na pełnię Księżyca. W trakcie pełni jest dłuższy czas wegetacji roślin - mówi Agata Spruś z Planetarium Śląskiego.O pełni mówimy, gdy oświetlona jest cała tarcza Księżyca. W maju to zjawisko wypadnie 7 maja o godzinie 12.45. To także jeden z tych miesięcy, gdy mówimy o Superksiężycu. Księżyc porusza się wokół Ziemi po elipsie, w pewnym momencie w ciągu roku jest najbliżej i najdalej Ziemi. Superksiężyc jest wtedy, gdy nasz naturalny satelita znajduje się najbliżej Ziemi.Najbliżej Ziemi Księżyc jest w kwietniu. Różnica między Superksiężycem, a normalną pełnią jest taką, że po prostu pełnia Księżyca jest jaśniejsza i sam Księżyc wydaje się nam większe. Widoczne jest to zwłaszcza na porównaniu zdjęć Superksiężyca i zwykłej pełni.W trakcie kwietniowej, czyli Różowej Pełni Księżyca nasz naturalny satelita jest na swojej orbicie najbliżej Ziemi, a dokładnie w odległości 356 907 kilometrów.Większość nazw pełni Księżyca wywodzi się z kultury północnoamerykańskich Indian.W maju oprócz Kwiatowej Pełni Księżyca zobaczymy też inne ciekawe zjawiska astronomiczne. Dokładnie 9 maja przypadnie maksimum roju Lirydów. Najbardziej znanym rojem meteorów są Perseidy. Te "spadające gwiazdy" widoczne są latem - w sierpniu. Lirydy to także rój meteorów związany z kometą Thatchera. Prędkość Lirydów wynosi 49 km/s.Meteory to świetlne ślady przelotu meteoroidów przez atmosferę ziemską. Meteoroidy to drobiny materii kosmicznej, pozostałej po rozpadzie komet lub planetoid. Gdy wpadają w ziemska atmosfera rozgrzewają się i parują, a także nagrzewają i jonizują gazy atmosferyczne pozostawiając świecące ślady wzdłuż trasy ich przeloty. Dlatego mówimy o nich, jako o "spadających gwiazdach".9 maja Lirydy będą "wylatywać" z gwiazdozbioru Łabędzia. W maju po zachodzie Słońca dobrze widoczna jest także jasna Wenus. Po północy na nocnym niebie można wypatrzeć także trzy inne planety - Marsa, Jowisza i Saturna. W maju dojdzie także do zbliżenia dwóch planet - Jowisza i Saturna. Zbliżenie planet to koniunkcja. To po prostu oznacza, że planety te będą bliżej siebie.Planetarium Śląskie, w związku z tym, że musimy zostać w domach, rozpoczęło cykl publikacji pod nazwą "Niebo z balkonu". Na profilu Facebooka Planetarium Śląskiego, pracownicy dodają porady - co można ciekawego w danym tygodniu zobaczyć na niebie.Krzysztof Dwornik z Planetarium Śląskiego opowiedział m.in. o fazach Księżyca. Tłumaczy m.in. że jeżeli Księżyc znajduje się między Ziemią, a Słońcem to wtedy jest w nowiu i w naszą stronę skierowana jest jego nieoświetlona strona. Ponadto na niebie znajduje się wtedy w pobliżu Słońca.- Gdy Księżyc nieco się przemieści na swej orbicie to zobaczymy tylko fragment jego oświetlonej powierzchni w postaci cienkiego sierpa, z dnia na dzień rosnącego aż do momentu, gdy odległość kątowa Księżyca od Słońca osiągnie 90 stopni. Wtedy zobaczymy połowę z tej oświetlonej półkuli i nazywamy to pierwszą kwadrą. Następnie Księżyc rośnie dalej aż do pełni, a potem znowu maleje do trzeciej kwadry, nowiu i cały cykl faz (trwający ok 29 dni) zaczyna się od początku -pisał na Facebooku Planetarium Śląskiego Krzysztof Dwornik.