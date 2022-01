Koronawirus w Śląskiem: Kolejna rekordowa liczba zakażeń! Zobacz, gdzie najwięcej

To już kolejny rekord zakażeń w historii tej pandemii! Dziś, 27 stycznia Ministerstwo Zdrowia poinformowało aż o 57 659 nowych zakażeniach - to wzrost o 75 proc. do ubiegłego czwartku. W woj. śląskim nowych zachorowań jest 8 511. KLIKNIJ W KOLEJNE ZDJĘCIA i sprawdź sytuację w swoim mieście > > >