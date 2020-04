Koronawirus w Chorzowie. Prezydent Andrzej Kotala poinformował, że zmarła mieszkanka miasta

Koronawirus w Chorzowie. Nie żyje mieszkanka

Mamy kolejną ofiarę koronawirusa w Polsce. Poinformował o niej prezydent Chorzowa, Andrzej Kotala.

- Dotarła do mnie bardzo smutna wiadomość. Zmarła 89-letnia mieszkanka Miasto Chorzów zakażona koronawirusem. Jak podaje Ministerstwo Zdrowia, Chorzowianka była hospitalizowana w bytomskim szpitalu - napisał na Facebooku Andrzej Kotala.

Zmarła kobieta, jest pierwszą mieszkanką Chorzowa, która straciła życie przez koronawirusa.

Prezydent Chorzowa, tak jak prezydenci wielu śląskich i zagłębiowskich miast, prosi mieszkańców o pozostanie w domach i dostosowanie się do obowiązujących zaleceń.

- Wszystkim ludziom, którzy uważają, że to tylko wirus i "ja się nie zakażę" – mówię – przemyślcie swoją postawę jeszcze raz‼️

Bardzo Was proszę, przestrzegajcie zasad higieny nie tylko w domu, ale także w przestrzeni publicznej - zaapelował prezydent Chorzowa o rozwagę do mieszkańców Chorzowa.