Koronawirus w Chorzowie. Powstał Chorzowski Pakiet Antykryzysowy. To wsparcie dla przedsiębiorców i mieszkańców

Chorzów chce nie tylko wspierać przedsiębiorców, którzy działają w Chorzowie, ale także samych mieszkańców. W mieście wyłączone ostały parkomaty, po to, by zmniejszyć ryzyko zakażenia koronawirusem przez korzystanie z ogólnodostępnych urządzeń. Najbardziej potrzebujące osoby mogą też wnieść o czasowe obniżenie stawek czynszu nawet o połowę na kolejne 12 miesięcy. Chodzi o osoby mieszkające w budynkach należących do miasta.

- Przedsiębiorców, którzy prowadzą biznes w lokalach gastronomicznych wynajmowanych od miasta, zachęcamy do ubiegania się o zwolnienie bądź ulgi w czynszach. Ulgi czekają też na innych przedsiębiorców, jeżeli znacząco spadły im obroty - to będzie to nawet 50 proc. ulga. Oprócz tego mówimy też o półrocznych odroczeniach terminu płatności za wodą, w najgorszych przypadkach nawet o zwolnieniach z opłat abonamentowych. Prolongujemy też opłaty za użytkowanie wieczyste, możemy rozłożyć podatek od nieruchomości na raty lub odroczyć termin płatności. Nie będziemy też pobierać w tym czasie opłat za ogródki gastronomiczne - dodaje Kamil Nowak.

ZWOLNIENIE Z OPŁAT ZA OGRÓDKI GASTRONOMICZNE

Podmioty korzystające z tzw. ogródków gastronomicznych zarówno położonych przy nieruchomości, jak i zajmujące pas drogowy zostaną zwolnione z opłat na czas stanu epidemicznego/epidemii.

Wiele punktów handlowo-usługowych znajduje się w lokalach nienależących do miasta, a do spółdzielni mieszkaniowych lub osób prywatnych. To dlatego prezydent Chorzowa Andrzej Kotala wystosuje apele do właścicieli nieruchomości oraz do prezesów wszystkich spółdzielni mieszkaniowych z terenu Chorzowa z prośbą o wypracowanie formuły pomocy przedsiębiorcom prowadzącym działalność w ich lokalach. Czy będzie to zwolnienie z opłat, czy obniżka czynszów lub inna forma wsparcia - to będzie już zależne od zarządów spółdzielni i właścicieli nieruchomości.