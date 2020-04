Koronawirus w Chorzowie. 10 tysięcy maseczek dla chorzowskich seniorów w ramach akcji "Maseczka dla seniora"

zobacz galerię (2 zdjęcia) 10 tysięcy maseczek dla chorzowskich seniorów w ramach akcji "Maseczka dla seniora" UM Chorzów zobacz galerię (2 zdjęcia)

W kwietniu 10 tysięcy maseczek ochronnych trafi do seniorów z Chorzowa. Maseczki trafią do chorzowskich seniorów w ramach akcji "Maseczki dla seniora". Zapakowane do woreczków, wraz z ulotką z instrukcją obsługi, maseczki dostarczane będą do skrzynek pocztowych. W pierwszej kolejności trafią do osób korzystających z programu Chorzów 60+. Dystrybucją maseczek zajmuje się Centrum Integracji Międzypokoleniowej.